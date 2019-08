Vendemmia benefica nel trevigiano

Domenica 8 settembre a Le Manzane si vendemmia per la SLA. Una giornata di raccolta fondi a favore della sclerosi laterale amiotrofica che comprende la vendemmia con degustazioni, merenda in “caneva” e momenti di intrattenimento. Una grande festa aperta a tutti in programma, dalle 9.00 alle 16.00, tra i vigneti della tenuta di San Pietro di Feletto (Tv). Il ricavato della manifestazione, giunta all'ottava edizione, sarà devoluto alla onlus Revert, grazie ad un progetto sviluppato in collaborazione con l'impresa sociale Edipo Re. La giornata inizierà con la vendemmia, proseguirà con la musica dal vivo e i giochi di strada per i più piccoli, l'aperitivo a base di Prosecco Superiore Docg accompagnato da uno finger food di pesce, merenda e si concluderà con la sfida dedicata al tiramisù, il dolce italiano più famoso al mondo.