Vendemmia d’artista Ornellaia, l’etichetta cambia colore con il calore della mano Per la 12esima edizione dell’asta in programma il 30 aprile, l’etichetta d’autore – che rappresneta una eclissi – è stato scelto l’artista italo-argentino Tomas Saraceno di Silvia Pieraccini

Da sinistra, Giovanni Geddes da Filicaja, Ferdinando Frescobaldi e Axel Heinz

2' di lettura

È un esempio unico in Italia di vino che punta alla qualità globale: Ornellaia, la tenuta di Bolgheri (Livorno) che dal 2002 è di proprietà della Marchesi Frescobaldi, è impostata, programmata, organizzata per inseguire non solo la qualità del prodotto, ma anche delle persone, del packaging, del servizio, della comunicazione e, dunque, dei progetti aziendali.

«Il vino Ornellaia è il veicolo per aumentare il valore globale del brand – spiega l’amministratore delegato Giovanni Geddes da Filicaja – e fare in modo che il valore creato in cima alla piramide si distribuisca a pioggia su tutti gli altri vini dell’azienda».

Un tassello di questa strategia è “Vendemmia d'artista”, l'operazione attraverso cui da 12 anni la famiglia Frescobaldi invita un artista contemporaneo a disegnare l’etichetta di un’edizione limitata di bottiglie di Ornellaia che poi vengono messe all’asta a scopo benefico.

Quest’anno, per impreziosire le bottiglie di Ornellaia 2017, la casa vinicola ha scelto l’italo-argentino Tomas Saraceno, artista visionario che ha fatto dell'ecologia il filo conduttore, e che sta esponendo le proprie opere a Palazzo Strozzi a Firenze, dove si è svolta la presentazione di Vendemmia d'artista.

Per realizzare le etichette Saraceno è andato all'Ornellaia, ha parlato col direttore della tenuta Axel Heinz, ha conosciuto l’ambiente mediterraneo in cui crescono i vigneti e il “carattere” del vino e della vendemmia 2017, dominata da una forte siccità al punto che il vino è stato chiamato “Solare”.