Vendemmia nei resort per raccogliere uva e relax di Maria Teresa Manuelli

Country House Abazia

Anche se le giornate hanno ancora il profumo dell'estate, le colline sono già colme di grappoli e la vendemmia segna il solenne inizio dell'autunno. E sono tante le aziende che aprono le proprie porte in questa occasione, permettendo anche ai visitatori di partecipare alla raccolta dell'uva. Inoltre, per accogliere al meglio gli appassionati, le cantine organizzano spesso eventi speciali come mostre d'arte, spettacoli, concerti e trattamenti a base di estratti di uva. La vendemmia è un evento che, data la specificità di epoche di raccolta diverse fra regioni e regioni, e da zona e zona, dà modo di organizzare un calendario delle visite fino a ottobre. Per verificare le date di accoglienza delle aziende si può consultare la mappa del Movimento Turismo del Vino. Noi abbiamo selezionato da sud a nord alcune destinazioni che uniscono l'esperienza della vendemmia a quella del relax immersi nei vigneti.