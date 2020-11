Vendere su Amazon, le cinque regole per non sbagliare Padovana, a 28 anni è già fra le massime esperte del settore al servizio delle imprese di Barbara Ganz

a 28 anni è già una delle massime esperte di Amazon in Italia. E ora Eleonora Calvi Parisetti mette la sua professionalità al servizio per le aziende, con consigli concreti per far sì che Amazon diventi uno strumento di business, non solo un canale di vendita.

Sono solo alcune delle regole d’oro che si possono trovare nel primo manuale italiano che spalanca le porte di Amazon alle imprese. Perché «imparare il linguaggio della principale piattaforma di e-commerce sfruttandone a pieno le potenzialità, permette alle aziende di abbattere i costi, da un lato, e di rendere più efficaci e remunerative le vendite, dall’altro», dice Eleonora Calvi Parisetti, appena 28 anni, padovana, e già tra le maggiori esperte di Amazon e di commercio online in Italia. Durante il lockdown Calvi Parisetti ha scritto «Amazon Advertising», un volume che analizza le opportunità pubblicitarie offerte dal canale di vendita più celebre al mondo. Il manuale, edito da Hoepli, fa luce sulle infinite possibilità che offre il colosso Usa e finora inesplorate per la maggior parte degli imprenditori italiani. Ma per la giovane esperta di Amazon svelare i segreti alle aziende che vogliono far crescere il fatturato non è una novità: già nel 2018, sempre per Hoepli, aveva dato alle stampe «Vendere su Amazon».

«Sono – spiega - manuali dettagliati rivolti alle aziende e ai venditori. Il messaggio di partenza per tutti è chiaro: la concorrenza è spietata, Amazon conta più di 5 milioni di venditori nel mondo, non è sufficiente caricare i prodotti sulla piattaforma per avere successo. Al contrario, bisogna conoscere al meglio le potenzialità per sfruttarle in maniera adeguata. Vendere su Amazon è un’arte che ha le sue regole». Quali regole? Calvi Parisetti, che ha già seguito più di 200 aziende nel loro percorso di crescita digitale, le riassume così.

1. «Conoscere bene la situazione», per guadagnare con Amazon bisogna partire da un cambio di paradigma: pensarlo come canale di business invece che strumento di vendita.

2. Sfruttare la visibilità potenziale del catalogo aziendale: va occupato tutto lo spazio a disposizione. L’impegno nella creazione del catalogo viene ripagato sul lungo periodo.