Vendita di case ereditate, la plusvalenza non si tassa

Domanda. Nel 2022 ho ereditato da mia madre i 2/6 di un immobile, dopo averne già ereditato 1/6 da mio padre nel 2003. La parte restante è pervenuta a mio fratello con le stesse modalità. L'immobile è una seconda casa ed è locato a terzi, e ora entrambi vorremmo cedere le nostre quote a una società immobiliare.Vorrei sapere se la plusvalenza generata dalla cessione, che avviene prima dei cinque anni dall'acquisizione da parte nostra, è soggetta a tassazione e se tale plusvalenza, essendo io un pensionato in regime di quota 100, che maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2027, potrebbe avere conseguenze sul mio trattamento pensionistico.

Risposta. Il titolo di acquisizione dell'unità abitativa per successione ereditaria costituisce una esimente reddituale prevista dall'articolo 67, comma 1, lettera b,del Tuir (Dpr 917/1986), in funzione della quale l'eventuale plusvalenza realizzata in seguito alla vendita non è soggetta a prelievo d'imposta, neppure nell'evenienza in cui la durata del possesso sia inferiore a cinque anni. Circa il secondo quesito, si evidenzia che, qualora la vendita fosse redditualmente rilevante (come potrebbe essere nel caso della cessione di un terreno edificabile), la tipologia di reddito così conseguito non interferirebbe con il diritto a percepire la pensione maturata nel regime di quota 100.

