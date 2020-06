Vendita di Piaggio Aero, la Fim-Cisl punta su un intervento di Leonardo

«Ovviamente per noi – sottolinea Vella - è fondamentale l’acquisizione dell’intera azienda. E qui torna in campo il Governo, sulle scelte strategiche di politica industriale. Non si possono fare proclami firmare accordi e poi non rispettarli. È già successo su ArcelorMittal».



La seconda questione, che chiama ancora in causa il Governo, attiene, afferma Vella, «agli impegni sottoscritti dal Mise sul P.1HH. Non si ha, a oggi, alcuna conferma di questo finanziamento da 160 milioni che garantirebbe la certificazione del drone e l'acquisto, da parte del ministero della Difesa, di un sistema completo (un sistema di guida da terra e due velivoli, ndr). Sarebbe assurdo e paradossale non farlo e anche in tempi brevi».