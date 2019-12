Vendite auto elettriche, la Germania supera la Norvegia

A novembre la Germania ha superato la Norvegia per il numero di auto elettriche vendute dall'inizio dell'anno, diventando il mercato automobilistico europeo leader per le vendite di EV su base annua per la prima volta. Il mese scorso 57.533 nuovi veicoli elettrici sono stati immatricolati in Germania rispetto ai 56.893 della Norvegia. Quest'ultima ha venduto più auto elettriche di tutte le altre regioni in Europa ogni anno almeno dal 2010 quando la Nissan Leaf, la prima auto completamente elettrica sul mercato di massa, ha fatto il suo debutto.



La Norvegia è emersa come leader regionale grazie a una generosa politica di incentivi governativi, ma il Paese ha circa il 6,4% della popolazione rispetto alla Germania, la crescita è quindi limitata. «L'offensiva elettrica dei produttori tedeschi è in pieno svolgimento. Le case automobilistiche tedesche triplicheranno le loro offerte di auto elettriche a 150 modelli entro il 2023 e investiranno 50 miliardi di euro entro il 2024» ha detto la scorsa settimana Bernhard Mattes, presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca VDA.