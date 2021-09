Vendite auto, ibride ed elettriche superano per la prima volta le diesel

5' di lettura

Un eccezionale aumento della domanda di modelli elettrificati. Secondo i dati Jato Dynamics le ibride ed elettriche hanno conquistato la quota mercato mensile più alta di sempre pari 21% sul totale immatricolato, superando le vetture diesel. Le unità pari a 151.737 registrate il mese scorso segnano un aumento del 61% su base annua e portano il volume totale da gennaio a 1,32 milioni di unità. Sebbene le offerte sempre più interessanti e gli incentivi previsti dai governi nazionali abbiamo svolto un ruolo molto significativo nel sostenere la domanda delle auto più green va in ogni caso sottolineato l’importanza del fatto che i consumatori sono ormai diventati sempre più consapevoli dei vantaggi legati ai veicoli elettrici e le acquistano.

Superate le vendite diesel per 10.100 unità

In Europa ad agosto, i veicoli elettrici e gli ibridi plug-in hanno registrato più immatricolazioni delle auto diesel. L’anno scorso, in questo stesso periodo, infatti, il volume di veicoli elettrici era stato di 158.300 unità in meno rispetto alle immatricolazioni di diesel, mentre il mese scorso le auto a batteria hanno superato le vendite dei veicoli a gasolio di ben 10.100 unità. La domanda è risultata forte in particolare per le versioni elettriche di Fiat 500, di Peugeot 208, di Hyundai Kona, di Opel Corsa e di Kia Niro, a cui si è aggiunto il boom della Volkswagen ID.3, l’auto elettrica più venduta in Europa ad agosto.

Ad agosto vendite in calo ma non nei primi sei mesi del 2021

Le immatricolazioni di nuove vetture in Europa ad agosto sono state complessivamente 713.714 unità in calo del 18% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 33% rispetto al mese di agosto del 2019. Si tratta del volume di vendite più basso registrato ad agosto dal lontano 2014. Il calo totalizzato nel mese scorso non ha tuttavia messo in discussione l’importante crescita fatta registratore nel secondo trimestre dell’anno che ha consentito che il volume da inizio anno rimanesse superiore rispetto al 2020, con 8.095.419 unità immatricolate nei primi sei mesi di quest’anno rispetto alle 7.192.839 unità che sono state immatricolate tra gennaio e agosto del 2020.

Nonostante la crisi dei chip è sempre boom di vendite di elettriche

Secondo la JATO Dynamic la carenza di chip è stata una grave battuta d’arresto per l'industria dell'auto che è ancora alle prese con gli effetti negativi della pandemia. Problemi di produzione e ritardi nella consegna di auto nuove hanno rallentato le vendite e la mancanza di disponibilità dai concessionari sta costringendo molti acquirenti a puntare in prima battuta su vetture usate o nel caso più estremo a ritardare l'acquisto. Nonostante ciò, le vendite degli elettrici e di ibride plug-in stanno continuando a crescere in maniera molto sostenuta.

Sandero anche in agosto è la più venduta in Europa

La Dacia Sandero si è assicurata ancora il primo posto nella classifica generale come auto più immatricolata d’Europa. Nonostante i problemi di disponibilità, la terza generazione della berlina del brand di modelli a prezzi accessibili si sta rivelando un vero successo per Dacia. Le offerte introdotte nel corso dell’anno hanno aiutato questa utilitaria che puntando sul basso basso costo ha aggiunto livelli davvero significativi e impensabili sino a qualche anno fa tanto che è diventata la quinta vettura più venduta in Europa tra gennaio e agosto.