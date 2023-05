Vendite in calo nel mondo. Marchi cinesi in accelerazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il mercato automobilistico globale, secondo le rilevazioni statistiche dell’istituto Jato Dynamics, ha registrato nel 2022 un calo sia pure leggero attestandosi a 79,4 milioni di vetture vendute, il 2% in meno rispetto agli 80,7 milioni del 2021.

Il motivo è attributo a un andamento negativo delle tre aree geografiche di riferimento a livello mondiale e cioè Nord America, Europa e Cina non compensato dai risultati positivi dei cosiddetti mercati emergenti e cioè India, Medio Oriente, Sud-est asiatico e Africa.

Loading...

Diversi i fattori, secondo gli analisti di Jato, hanno pesato sull’andamento negativo. In primo luogo le interruzioni degli approvvigionamenti e la carenza di semiconduttori in Nord America e in Europa che hanno ridotto la disponibilità di nuove auto, mentre la Cina, il primo mercato al mondo, ha pagato un indebolimento delle vendite. A pesare, poi, è stata la guerra in Ucraina e il crollo del mercato russo (-59%). In compenso l’India ha migliorato le vendite del 24% fino a 4,37 milioni superando il Giappone e diventando il terzo mercato mondiale. In Africa le vendite sono cresciute del 5,5% fino a 1,15 milioni con il Sudafrica con una crescita superiore del 14%.

A proposito dinamiche positive, i cinesi di Byd hanno quasi triplicate la loro quota di mercato, salendo dallo 0,89% del 2021 al 2,42% dell’anno scorso. Una conferma secondo Jato della continua crescita dei marchi cinesi che nel 2022 hanno venduto all’estero quasi 1,5 milioni vetture prodotte in Cina, pari ad un incremento del 48% in più rispetto al 2021.

Un altro aspetto evidenziato da Jato Dynamics è la continua crescita delle auto elettriche con volumi aumentati del 66% fino a 7,37 milioni di unità per una quota del 9,3% quasi il doppio del 2021 grazie soprattutto al 15,6% della Cina, ma anche al 12,2% dell’Europa. Il riferimento a livello mondiale per le auto elettriche resta, tuttavia, la Norvegia con il 71% di auto a batteria vendute, ma la Cina resta il mercato globale più importante per le elettriche con il 53% delle immatricolazioni l’anno scorso. Conseguenza di un’offerta sempre più ampia che ha fatto registrare nel 2022 il lancio di altri 15 nuovi marchi. Tesla nonostante una crescita del 43% ha visto ridursi la sua quota di 3 punti percentuali al 17,6%.