Vendite su Carrefour, Arnault esce dall'azionariato dopo 14 anni

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Caduta prevedibile di Carrefour alla Borsa di Parigi all'indomani dell'uscita dall'azionariato di Bernard Arnault, il patron di Lvmh che attraverso la propria holding Agache è stato per 14 anni azionista stabile della catena di supermercati. Il titolo è arrivato a perdere più di 4 punti, a 16,12 euro, allineandosi ai valori a cui è avvenuta la vendita del 5,7% annunciata ieri sera da Arnault. Il collocamento accelerato guidato da Societe Generale è avvenuto infatti a 16 euro per azione per un incasso complessivo di 724 milioni di euro.

Se l'uscita di un investitore del calibro di Arnault non rappresenta certamente un segnale positivo per le prospettive del titolo e per Carrefour, tuttavia alcuni analisti fanno notare che l'azionariato della catena di supermercati vede attualmente due soli soci di peso (la famiglia Moulin di Galeries Lafayette e il brasiliano Abilio Dos Santos Diniz) con quote complessive pari al 18-19% e questo potrebbe accendere l'appeal nei confronti di fondi attivisti o anche di potenziali gruppi interessati a rilevare il controllo.

Loading...