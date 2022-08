Vendite a catena con soggetti extra-Ue se si usa una partita Iva comunitaria

È il caso, per esempio, di un soggetto nazionale che vende a un operatore svizzero che rivende a un altro soggetto nazionale beni spediti direttamente dal primo cedente al cessionario finale. Chiunque esegua il trasporto, l’articolo 36-bis non trova applicazione, non essendovi un trasporto intra-Ue. In questa fattispecie, la prima cessione è una vendita interna soggetta a imposta. Anche la seconda cessione rileva in Italia, ma il cedente svizzero non è tenuto ad alcun adempimento, dovendo il cessionario residente emettere autofattura (articolo 17, comma 2, Dpr 633/72).

L’identificativo Iva

La disciplina delle vendite a catena non è invece ostacolata dal fatto che intervenga un soggetto extracomunitario. Infatti, l’operazione potrebbe essere veicolata da quest’ultimo attraverso un identificativo Iva europeo.

Si consideri l’esempio precedente, sostituendo al cessionario finale italiano (It) un soggetto Ue (Ue1), con trasporto curato dall’extracomunitario (Ex). L’inquadramento varia a seconda del Paese in cui quest’ultimo dispone di una posizione Iva:

1. se la partita Iva è in Italia, si applicano le regole dell’articolo 36-bis, paragrafo 2. Pertanto, la prima cessione è interna, sempre che il soggetto extracomunitario utilizzi la posizione Iva del Paese di partenza dei beni (cioè l’Italia), mentre la seconda è una cessione intracomunitaria (i passaggi sono It w It di Ex w Ue1);

2. se la partita Iva è in un terzo Paese Ue (Ue2), si ricompone la triangolazione comunitaria (It w Ue2 w Ue1) e il soggetto It effettua una cessione intracomunitaria;