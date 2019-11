Vendite al dettaglio +0,9% a settembre: giù l’alimentare, vola l’online Bene la grande distribuzione, soffrono i piccoli negozi di Vincenzo Chierchia

Prosegue anche a settembre una ripresina dei consumi delle famiglie, anche se l’alimentare, nel confronto con il 2018, fa segnare una flessione.

I dati

L’Istat ha rilevato un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio dello 0,7% in valore e dello 0,8% in volume, in crescita sia il food (+0,5% in valore e +0,8% in volume) sia i beni non alimentari (+0,8% in valore e in volume). Nel terzo trimestre, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,5% in valore e dello 0,4% in volume rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, per i beni alimentari alla crescita in valore (+0,2%) non corrisponde un analogo andamento dei volumi (-0,3%), mentre per i beni non alimentari l'aumento riguarda entrambi gli aggregati (+0,6% i valori e +0,8% i volumi).

Su base tendenziale, ossia nel confronto con il 2018, le vendite registrano un aumento dello 0,9% in valore e dello 0,7% in volume: però attenzione, diminuiscono le vendite dei beni food (-0,3% in valore e -0,9% in volume), mentre sono in crescita quelle dei beni non alimentari (+1,7% in valore e +2,1% in volume).

Bene telefonia e informatica

Nell'ambito dei beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee per i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano informatica, telecomunicazioni, telefonia (+5,6%) e calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+4,2%). La flessione più marcata per cartoleria, libri, giornali e riviste (-1,5%).