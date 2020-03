Vendite su Fca, si allungano i tempi per la fusione con Psa

1' di lettura

Fca in profondo rosso a Piazza Affari, peggiora ancora e arriva a perdere oltre il 5% in una seduta in cui il settore auto non è tra i più penalizzati. Il titolo è arrivato a perdere oltre l'8% dopo vari stop in volatilità. In ribasso anche Exor, dopo essere partita in positivo. Secondo gli operatori, sull'andamento di Fca pesano le indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore secondo cui, se l'operazione di fusione con Psa resta confermata nonostante le condizioni attuali dei mercati, i tempi potrebbero allungarsi vista l'emergenza coronavirus.

Le assemblee per la fusione verso lo slittamento

"Difficilmente i tempi riusciranno a essere rispettati con il risultato che il matrimonio e con esso le assemblee che devono formalmente approvare la fusione potrebbero slittare rispetto ai termini stabiliti inizialmente e fissati entro la fine dell'anno" scrive il quotidiano. "E con lo slittamento delle assemblee - aggiungono da una sala operativa - slittano anche i dividendi previsti dall'operazione per i soci". Tra cedole ordinarie e straordinarie infatti Fca distribuirà 6,6 miliardi di euro. A Parigi Peugeot perde quasi tre punti percentiali.

(Il Sole 24 ore Radiocor)