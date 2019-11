Vendite globali BMW +1,7% a 204.295 auto in ottobre

1' di lettura

Il Gruppo BMW ha consegnato 204.295 auto a livello globale nel mese di ottobre, con una crescita dell'1,7% rispetto allo stesso mese del 2018. Nel cumulato dei primi 10 mesi le vendite sono cresciute dell'1,7% rispetto

allo scorso anno scorso a quota 2.070.496 veicoli BMW, Mini e Rolls-Royce. Le vendite del marchio BMW sono cresciute del 3% ad ottobre, a 176.291 unità; +2,3% nei primi dieci mesi dell'anno a 1.777.691 veicoli. La X5, che ha venduto 13.162 unità (+67,5%) ad ottobre, e la X3 che ha registrato un aumento delle vendite del 67,4% (a 256.148 veicoli) anno su anno alla fine di ottobre, hanno contribuito alla crescita del Marchio. Le vendite di veicoli elettrificati del Groppo sono aumentate dell'8,6% a 14.182 unità ad

ottobre grazie alla disponibilità della nuova BMW 330e e della X5 xDrive45e.

Le vendite del marchio Mini di ottobre sono state inferiori rispetto al 2018 con 27.589 unità (-6,2%), così come nel cumulato dei primi 10 mesi (-2,3% a

288.613 unità). A livello regionale ad ottobre le vendite di BMW e Mini sono calate del 3,1% in Europa (85.584 auto), mentre sono cresciute in Asia (+6,5% a 77.434 unità) - particolarmente in Cina (+8,8% a 61.400 auto) - e nelle Americhe (+6%, 36.847).