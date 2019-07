Vendite globali Volvo a 340.286 unità nel primo semestre (+7,3 %)

Volvo ha realizzato un fatturato record nei primi sei mesi dell'anno con 130,1 miliardi di SEK (122,9 mld di SEK nel 2018) sostenuto dai migliori risultati di vendita del primo semestre nella storia dell'azienda: 340.286 unità in crescita su base annua del 7,3%. Volvo ha conquistato quote di mercato negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, con il Regno Unito e la Germania che hanno registrato una crescita del 30% e del 32% rispettivamente. Il mercato complessivo delle autovetture negli Stati Uniti è diminuito del 2% nel primo semestre, mentre la Cina e l'Europa sono diminuite rispettivamente del 9,3% e del 3,1%.

«In un momento in cui la maggior parte dei mercati mondiali vede stagnanti vendite di auto, abbiamo avuto una forte crescita nel primo semestre» ha dichiarato Håkan Samuelsson, presidente e amministratore delegato di Volvo. «Continuiamo a conquistare quote di mercato in tutte le regioni in cui operiamo, ma l'aumento della pressione su prezzi e tariffe ha ridotto il nostro profitto operativo».

L'utile operativo della prima metà del 2019 è stato di 5,5 miliardi di corone svedesi, a fronte di un utile operativo di 7,8 miliardi per lo stesso periodo dell'anno scorso. Per il secondo trimestre dell'anno l'utile operativo è sceso a 2,6 miliardi di corone svedesi, mentre le entrate sono salite a 67,2 miliardi. Il margine operativo del primo semestre è sceso al 4,2% dal 6,4%, mentre il margine operativo del secondo trimestre dell'anno è stato del 3,9%.

Volvo ha avviato ulteriori misure di riduzione dei costi in aggiunta alle misure già pianificate che, combinate, mirano a ridurre i costi fissi di 2 miliardi di SEK. Queste azioni entreranno in vigore nella seconda metà dell'anno e si concluderanno nella prima metà del 2020. Per il resto dell'anno Volvo prevede una crescita costante delle vendite e dei ricavi, sostenuta dalla continua forte domanda per il portafoglio prodotti completamente rinnovato e dall'aumento della capacità produttiva.