Vendite su Pirelli dopo la revisione di alcuni target per fine anno L'azienda produttrice di pneumatici, nonostante il buon andamento del primo semestre del 2019, ha ritoccato alcune previsioni per l'intero anno, alla luce di nuove stime sul mercato di riferimento, previsto in flessione di Flavia Carletti

2' di lettura

Pirelli sotto pressione a Piazza Affari all'indomani dei risultati semestrali e della revisione di alcuni target per l'intero 2019. I titoli del produttore di pneumatici perdono circa il 4 per cento. Ieri Pirelli ha reso noto di aver chiuso i primi sei mesi dell'anno con ricavi per 2,65 miliardi di euro, in rialzo dell'1,4% a livello organico (+0,9% includendo l'effetto cambi). Il risultato netto delle attività in funzionamento è pari a 307 milioni di euro, in crescita del 68,8% rispetto ai 181,9 milioni del corrispondente periodo 2018. «A tale risultato ha contribuito anche il beneficio derivante dai crediti di imposta in Brasile per 102 milioni di euro», si spiega in una nota del gruppo. Nonostante i risultati positivi della prima parte dell'anno, Pirelli ha rivisto le sue attese sul 2019 alla luce dell'andamento del mercato nei primi sei mesi e delle previsioni per il resto dell'anno.

Il mercato tyre sarà più debole del previsto

L'azienda ha infatti indicato che il mercato tyre è previsto in flessione dell'1,2%, mentre nella precedenze indicazione era stimato stabile. In particolare il segmento standard dovrebbe calare del 2% mentre il New Premium (pneumatici con calettamento e 18 pollici) sono visti in crescita del 6% e non più del 7%. È invece confermata la crescita a doppia cifra (circa +10%) per il mercato Ricambi New Premium. Così il gruppo ha annunciato che i ricavi del 2019 sono previsti in crescita tra l'1,5% e il 2,5% (tra +3% e +4% la precedente indicazione) rispetto al 2018. Inoltre, il margine Ebit Adjusted è atteso tra il 18% e il 19% dei ricavi (uguale o sopra il 19% la precedente indicazione). Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed Ebitda Adjusted ante costi di start-up è previsto pari a 2,33x/2,20 volte (2,49 a fine 2018), 2,50x/2,37 includendo l'impatto dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS16. In coerenza con il nuovo scenario, Pirelli ha rivisto gli investimenti a circa 380 milioni di euro dai 400 milioni della precedente indicazione.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)