Vendite su Prysmian dopo crollo rivale Corning a Wall Street

Netto calo in Borsa per Prysmian che sconta l'effetto Corning. Il gruppo americano, che realizza una importante parte dei suoi ricavi nei prodotti per le linee di telecomunicazione, ha perso il 9% circa nelle contrattazioni After Hours a Wall Street dopo aver rivisto alcune stime proprio nel segmento «optical communications sales» per il terzo trimestre e per l'intero 2019. Le vendite nel III trimestre sono previste in calo di oltre il 10% anno su anno (low-teens percentage), mentre precedentemente la stima era di una flessione inferiore al 5%: questa indicazione porta la previsione di un calo (tra il 3% e il 5%) delle vendite annue del 2019 della divisione che inverte le precedenti aspettative di crescita.

Per Prysmian le attività tlc hanno originato nel 2018 ricavi per 1,63 miliardi di euro circa, sugli 11,5 totali, e nel primo semestre hanno mostrato un incremento anno su anno del 7,9% sempre a livello di ricavi (886 milioni). In occasione dei conti al 30 giugno, oltre a confermare la guidance del 2019, Prysmian con riferimento alle telecomunicazioni ha previsto per l'intero 2019 una crescita «relativamente solida, sostenuta dalla espansione della domanda di cavi ottici in Europa e Nord America».

(Il Sole 24 Ore Radiocor )