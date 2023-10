Vendite raddoppiate delle elettriche in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le immatricolazioni di elettriche in Europa sono più che raddoppiate ad agosto. A confermarlo è Jato Dynamics l’istituto britannico che ha indicato in 196.000 unità le unità vendute, il 22% del totale rispetto allo stesso mese del 2022. I paesi europei che hanno fatto registrare le crescite maggiori per vendite di elettriche sono il Belgio (+ 224%), la Grecia (+ 183), il Lussemburgo (+ 164%) oltre al Portogallo (+ 164%). Cresce anche la Germania (+ 171%) che rappresenta il 44% del totale europeo, ma dovrà presto fare i conti di una rimodulazione degli incentivi. Italia non pervenuta.

Un segnale positivo sia pure leggero ad agosto per l’elettrico anche in Italia: la quota di auto Bev vendute è cresciua del 5%. Ma la tendenza per i vetture a batterie rimane critica, sia per il dato dei primi otto mesi coi Bev che si attestano a quota 3,9% che colloca il nostro Paese in coda fra i cinque top market europei, sia anche per le prospettive negative che provengono dai dati relative agli incentivi.

Loading...

A contribuire alle vendite record di elettriche ad agosto sono stati due brand: Testa ed MG. Tra gennaio e agosto, le immatricolazioni del marchio californiano sono aumentate dalle 45.600 unità nel 2020 alle 236.400 unità di quest’anno. Inoltre il mese di agosto, ha fatto guadagnare a Testa 2,43 punti di quota, per un nuovo record del 3,76%, mentre la sua quota nel mercato dei Bev è passata dal 10,2% dell’agosto 2022 al 17,3% di quest’anno.

MG, invece, ha scalato la classifica delle vendite nel mese di agosto, guadagnando la seconda quota di mercato tra agosto 2022 e lo stesso mese di quest’anno, sia per le vendite di Bev che in generale le immatricolazioni complessive. Il mese scorso MG è entrata nella top 20 dei marchi europei, superando nelle vendite Jeep, Mazda, Mini e Suzuki. Nei soli Bev, MG ha immatricolato più auto di Audi, Opel, Peugeot, Renault e Skoda. Il volume di MG ha rappresenta il 69% del totale di 197.800 unità vendute dai marchi cinesi ad agosto.

Hyundai-Kia, Stellantis e Volkswagen sono tra i costruttori più penalizzari dall’ascesa di Tesla e MG. Per Stellantis, a soffrire sono stati i marchi Citroen e Peugeot per carenza di modelli elettrici ancora in arrivo. Mentre Hyundai-Kia, ma anche Volkswagen registrano aumenti coi loro modelli a batteria, ma la crescita non è stata in grado di tenere il passo col mercato.