Industria, vendite record a luglio

Lo scatto dei volumi da un lato. Gli aumenti di prezzo dall’altro. Il combinato disposto è il nuovo record storico per il fatturato dell’industria, con l’indice destagionalizzato registrato dall’Istat per il mese di luglio a toccare livelli mai visti dall’avvio delle serie storiche, dunque da inizio 2000.

Rispetto al mese precedente il passo in avanti è dello 0,9%, determinato in particolare da una crescita positivo sul mercato interno (+1,7%), mentre si rileva un moderato calo su quello estero (-0,8%).

Nella media del trimestre maggio-luglio l'indice complessivo è cresciuto del 4,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+3,6% sul mercato interno e +5,8% su quello estero).

L’evidenza dei progressi è però ben più visibile nel confronto con luglio 2020: corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di luglio 2020), il fatturato totale cresce su base tendenziale del 19,1%, in termini assolutamente omogenei in termini di mercato di sbocco, con crescite quasi identiche sia in Italia che all’estero.

Crescite che sono visibili per tutti i settori dell’economia, con un picco di quasi 40 punti per la metallurgia, settore che più di altri è sensibile agli aumenti registrati dai nuovi rincari delle materie prime.