Vendite su Rheinmetall a Francoforte: fuori combattimento il veicolo corazzato "Puma"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rheinmetall in retromarcia alla Borsa di Francoforte, a causa dei guasti che hanno messo il suo veicolo corazzato 'Puma' fuori combattimento durante le recenti esercitazioni della Bundeswehr, le forze armate tedesche.

Guasti al mezzo blindato

Il titolo del principale produttore di armamenti della Germania è arrivato a perdere oltre il 3%. Secondo quanto hanno riportato i media tedeschi, i 18 Puma utilizzati durante le esercitazioni della Bundeswehr in vista della partecipazione alla forza di intervento della Nato Vitf (Very High Readiness Joint Task Force) del prossimo anno, nell’arco di pochi giorni hanno accusato guasti che hanno ridotto a zero la loro 'prontezza operativa'. Secondo il rapporto, l'elettronica ad alta tecnologia si è rivelata vulnerabile.

Vertice al ministero della Difesa tedesco



Non è una novità, nel senso che il 'Puma', sviluppato e prodotto da Krauss-Maffei Wegmann e Rheinmetall Landsysteme, è stato dichiarato pronto per il combattimento solo l'anno scorso, dopo essere stato afflitto da numerosi problemi tecnici. Il 'Puma' sostituisce il vecchio veicolo da combattimento della fanteria Marder, che nel frattempo è stato modernizzato più volte ed è ancora in servizio con la Bundeswehr. I rappresentanti delle forze armate tedesche e dell'industria degli armamenti discuteranno su come procedere per fare fronte ai problemi del Puma in un incontro fissato per oggi al ministero della Difesa, dove è prevista anche la partecipazione del ministro Christine Lambrecht.