Vendite su Safilo: rinnovo licenza Gucci spegne ipotesi Kering

2' di lettura

Dietrofront Safilo Group in Borsa: se i rumors di un possibile interesse del gruppoKering per l'azienda veneta dell'occhialeria avevano fatto decollare le quotazioni la scorsa settimana (+23% in quattro sedute), l'annuncio del rinnovo della licenza Gucci, brand proprio appartenente al gruppo francese, ha di fatto spento le speculazioni e innescato le vendite. Il titolo perde il 4% a 1,106 euro.

Altri tre anni di licenza per occhiali a marchio Gucci

Venerdì sera, Safilo e Kering Eyewear hanno siglato il rinnovo della partnership relativa al marchio Gucci, che avrebbe dovuto terminare a fine 2020, con un contratto di ulteriori tre anni: l'esito che per qualche analista era ritenuto molto più probabile rispetto a una acquisizione degli asset veneti da parte di Kering Eyewear. Il mercato però aveva scommesso su una svolta anche proprietaria per Safilo. «L`accordo a nostro avviso dimostra infatti che la capacità produttiva di Safilo per prodotti `Made in Italy` di alta qualità non è facilmente internalizzabile o reperibile sul mercato, ma che Kering non ha interesse per gli altri asset del gruppo (distribuzione, brand di proprietà e in licenza)» è il commento degli analisti di Equita Sim secondo cui il rinnovo del contratto non comporterà miglioramenti o peggioramenti sulla marginalità di Safilo ma garantirà visibilità sui volumi futuri in una fase in cui il gruppo dovrà già gestire la fine della licenza Dior.

Vedovotto (Kering Eyewear): No acquisizioni di strutture produttive

«Fare acquisizioni e in particolare acquisizioni di strutture produttive non c’entra con il nostro modello di business» ha detto il numero uno di Kering Eyewear Roberto Vedovotto dopo la firma del nuovo contratto che durerà fino al 2023.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)