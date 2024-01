Vendite su Stellantis, pesano i dati sulle immatricolazioni di dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Seduta negativa per Stellantis in scia ai dati sulle immatricolazioni diffusi alla vigilia. Gli analisti di Intermonte fanno notare come a dicembre le immatricolazioni in Italia, Francia e Spagna hanno mostrato una crescita del +11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a livello di mercato, mentre per Stellantis «i dati mostrano un trend calante (-10%). Il dato deriva da immatricolazioni negative nei tre Paesi: Italia -8%, Francia -9% e Spagna -18%». Inoltre, sempre secondo la casa d’affari, «i dati mostrano un mix non positivo, con Jeep e Alfa Romeo negative (rispettivamente -6% e -17%), e una quota di mercato in continuo calo (-4.6 punti percentuali rispetto al 2022, -8.1 punti rispetto al 2019)».

«Nel quarto trimestre, le immatricolazioni sono cresciute del +16% a livello di mercato, e dell’+1% per Stellantis, mentre dall’inizio del 2023 la crescita è stata del +18% a livello di mercato e del +5% per Stellantis. La nostra stima per Stellantis vede consegne in crescita del 12% nella regione Emea. Di conseguenza, supponiamo che nel 2023 le consegne ai venditori siano state superiori alle vendite sell-out ai consumatori finali» ha concluso Intermonte.