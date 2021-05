Vendite su Technogym dopo il collocamento. Per i broker resta l'appeal

1' di lettura

Technogym perde terreno in Borsa e dopo non aver fatto prezzo in avvio è entrata in contrattazione a -8,5%, a quota 10,29 euro. Il fondatore e Ceo, Nerio Alessandri, ha venduto attraverso un Abb 12 milioni di azioni ordinarie, pari a circa il 5,96% del capitale sociale, a un prezzo per azione di 10,81 euro e per un controvalore complessivo di 129,7 milioni. Per effetto del collocamento, la partecipazione della holding Tgh di Nerio Alessandri in Technogym si ridurrà al 33,78% del capitale, pari al 50,50% dei diritti di voto spettanti.

Questo collocamento è il terzo in tre anni, dopo quello di aprile 2019 (14 milioni di titoli a 10,3 euro) e quello di febbraio 2020 (10 milioni di titoli a 11,45 euro). L'indicazione del gruppo «il sogno è vedere Technogym continuare a crescere come Public Company multinazionale» secondo Equita lascia pensare che Tgh possa mantenere un «atteggiamento opportunistico» anche in futuro. Tuttavia, aggiungono, ai precedenti collocamenti il titolo ha assorbito il flusso in vendita discretamente e l'equity story rimane attraente, grazie a visibilità in miglioramento nel B2B, chiare opportunità nel B2C (+45% atteso nel 2021) e buona qualità del business (mercato di riferimento in crescita, alti margini e generazione di cassa, cassa netta) non del tutto ancora riflessi nei multipli. Quest'ultimi, infatti, «vedono al 2023 un P/E di 23 volte e un EV/Ebit di 15,3, contro altri titoli italiani di qualità a 26 e 19 volte rispettivamente», conclude Equita, che sul titolo ha buy con target price a 12,7 euro.

Loading...

(Il Sole 24 ore Radiocor)