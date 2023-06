Vendite su Tim a Piazza Affari, tlc stretta tra cessione rete e ruolo Vivendi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Avvio di ottava in calo per Telecom Italia che resta sotto i riflettori dopo che, la settimana scorsa, il Cda del gruppo delle tlc ha concesso a Kkr un periodo di esclusiva per trattare sulla vendita della Netco, preferendo l'offerta del fondo statunitense a quella della cordata Cdp-Macquarie. Prevale comunque l'incertezza, come ha segnalato anche Moody's: «Anche se c'è un crescente slancio nella separazione della rete di Telecom Italia, l'esito rimane incerto e il processo sarà lungo, dal momento che l'offerta rivista di Kkr è ancora non vincolante e vi è una potenziale divergenza tra le posizioni del maggiore azionista di Telecom Italia, Vivendi e dello Stato italiano, che detiene una partecipazione del 9,8% in Telecom Italia tramite Cdp».

Poche anche le novità degli ultimi giorni: stando alle indiscrezioni circolate nel fine settimana, Vivendi (che ha una quota del 23,8%) sarebbe contraria a un aumento di capitale come alternativa alla cessione di NetCo. Secondo il Corriere, se dovesse saltare la cessione di NetCo, Vivendi potrebbe avere comunque un ruolo in una soluzione di sistema che salvaguardi gli interessi di tutte le parti coinvolte. Rumor vorrebbero inoltre Vivendi interessata a ridurre le perdite sia in Tim sia in Mfe, ma, per gli analisti di Intermonte, «al momento l’ipotesi di una combinazione tra Tim ServiceCo e Mfe appare irrealistica, considerando la posizione degli eredi Berlusconi su Mfe che non è in vendita e l’irritazione del governo italiano dopo le recenti posizioni di Vivendi sulla cessione di NetCo».

Per analisti offerta congiunta Kkr-Cdp è «scenario ideale»

La Stampa, invece, concentra l'attenzione su Macquarie, che potrebbe esercitare il veto su un futuro coinvolgimento di CdP in NetCo. «Accogliamo con favore le indicazioni sulla contrarietà di Vivendi ad un aumento di capitale in Tim come opzione alternativa alla cessione di NetCo, in caso di fallimento delle trattative o di bocciatura in Agm. I negoziati paralleli tra Macquarie e Cdp su Open Fiber non dovrebbero, invece, avere ripercussioni dirette sulle trattative esclusive su NetCo in corso tra Kkr e Tim, a cui potrebbe presto aggiungersi anche F2i per garantire un presidio pubblico nell’asset», spiegano gli analisti di Intermonte, che continuano a ritenere che «un’offerta congiunta di Kkr e Cdp, possibilmente con il supporto del governo, rappresenti lo scenario ideale per Tim, perché farebbe venir meno i rischi di veti incrociati tra Cdp (esercizio golden power del governo) e Kkr (placet per cessione di FiberCop) e portare verosimilmente a un miglioramento della valutazione di NetCo».