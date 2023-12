Vendite Usa al +15%, il jeans made in Padova cerca nuovi mercati

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ventidue mesi e 4 anni: l’età dei miei figli quando l’incidente stradale li ha resi orfani di padre. Scegliere di portare avanti il suo sogno mi è sembrata l’unica

cosa da fare».

Jennifer Tommasi Bardelle è presidente e direttrice creativa del brand di moda Jacob Cohën: l’azienda, fondata nel 1985 da Tato Bardelle (il suocero di Jennifer) con il sogno di creare il primo jeans di lusso, si è affermata grazie al genio creativo del figlio Nicola Bardelle che nei primi anni 2000 ha rilanciato il marchio. Nell’agosto del 2012 lo scontro, sulle strade di Saint Tropez, Costa Azzurra, in Francia, e la morte di Nicola. Neanche un mese dopo la decisione: «Affiancavo già mio marito in azienda, non potevo che portarne avanti i progetti e la visione. Per me e per i ragazzi». Intorno a lei ben pochi pensavano questa sarebbe stata la sua scelta.

Facile capire come ora l’imprenditrice sia in prima linea per l’empowerment femminile, e per far passare alle donne e alle ragazze un messaggio di forza e consapevolezza. Nel frattempo i figli sono cresciuti - hanno 13 e 15 anni -, l’azienda è cambiata, i suoi capi si trovano in oltre mille punti vendita di tutto il mondo e sta cercando nuovi luoghi dove portare la propria moda made in Padova, sia con gestione diretta che in franchising.

A dettare la linea è l’amministratore delegato Luca Roda, che lavora in piena sintonia con Jennifer. Nuovi mercati e aperture significano «almeno due o tre obiettivi entro fine 2024. Nel frattempo prosegue il percorso di apertura di nuovi corner, fra Belgio e Lussemburgo, e di pop up store, negozi temporanei, in Germania. I principali mercati sono Italia, Germania, Paesi Bassi e Francia, ma rileviamo che il mercato americano sta diventando sempre più importante: nell’ultima campagna vendita ha registrato un incremento del 15% sulla stagione precedente».

Jacob Cohën oggi raggiunge un fatturato 2022 di 71 milioni; alle quattro boutique di proprietà (Milano, Parigi, Saint Tropez, Courchevel) si uniscono dieci monobrand in partnership (Ginevra; Mosca, Tokyo, Roppongi & Ginza; Osaka: Oslo; Taormina; Puerto Banus; Praga; Knokke Le Zoute) e fra i clienti nel mondo conta fra gli altri Harrods, La Rinascente, Le Bon Marché, KaDeWe, De Bijenkorf in Olanda, Shinsegae, NK, Isetan, Tzum, El Corte Inglés, Neiman Marcus, Harry Rosen in Canada, The Collective in India e Vakko

in Turchia.