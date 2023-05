Vendor aiuta le aziende ad accedere agli incentivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Aiutare le aziende nella ricerca e conquista di bandi, incentivi, sussidi e bonus. Questa è la missione di Vendor, società di consulenza con il quartier generale nel mantovano composta da oltre 70 professionisti, che supporta le imprese italiane nell’ambito della finanza agevolata, l’efficienza energetica e operativa 4.0. Un’attività chiave in un periodo contrassegnato dai tassi bancari in crescita. Ma soprattutto un impegno extra non da poco per chi guida una impresa anche di medie dimensioni e vuole accedere agli incentivi.

«Supportiamo le aziende nell’individuare le agevolazioni più interessanti e nell’ottenimento del contributo - spiega Stefano Ciacciarelli, amministratore delegato di Vendor -. Un lavoro di affiancamento che prevede il supporto nella raccolta della documentazione necessaria per presentare la domanda e il dossier tecnico fino alla rendicontazione delle spese, garantendo la programmazione tempestiva degli investimenti. La società provvede anche alla preparazione delle perizie per l’asseveramento dei progetti. Inoltre, l’aggiornamento costante sulle nuove agevolazioni consente alle imprese di avere una più ampia panoramica delle opportunità presenti, consentendo di selezionare la più adatta alle proprie esigenze».

Loading...

Periodicamente si aprono decine di bandi per finanziamenti, sovvenzioni, sussidi grazie a fondi messi a disposizione dai contributi europei, regionali e statali. Il centro studi di Vendor aggiorna la banca dati interna con le nuove opportunità a cui possono accedere le aziende. Il tempismo poi è una dote essenziale perché sovente si tratta di sovvenzioni disponibili fino all’esaurimento delle risorse. «I principali incentivi dedicati alle imprese lombarde hanno tempistiche di accesso brevi - continua Ciacciarelli -. Il forte interesse comporta spesso l’esaurimento in brevissimo tempo delle risorse a disposizione». La Regione Lombardia, per esempio, al momento offre 11 incentivi per le aziende, per l’avvio di nuove imprese, l’autoimprenditorialità, l’efficienza energetica e lo sviluppo aziendale con una dota finanziaria complessiva di quasi 455 milioni.

Sono circa 1.700 le imprese che si sono avvalse del supporto di Vendor ottenendo oltre 350 milioni di risorse. Il giro d’affari della società di consulenza nel 2022 è stato di 5,5 milioni che nell’arco di un triennio Ciacciarelli punta al raddoppio dei ricavi anche grazie al piano di sviluppo interno che prevede la crescita nel Centro Italia. Alla fine dello scorso anno sono stati aperti gli uffici di Roma al servizio delle imprese laziali, toscane e marchigiane. La società è alla ricerca di professionisti per la gestione economico finanziaria dei dossier tecnici, ingegneri lean consultant, project manager oltre a business developer in finanza agevolata per alcune aree in fase di sviluppo.