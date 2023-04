Venerdì Santo di Romagnano Sesia, nel borgo rivive la Passione di Cristo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un paese intero che per quattro giorni si trasforma nella Gerusalemme di duemila anni fa per rivivere la storia della Passione di Cristo. A Romagnano Sesia (Novara) prende il via nella serata di oggi, giovedì 6 aprile 2023, l’edizione numero 261 del Venerdì Santo, la Sacra Rappresentazione a cadenza biennale – con 350 attori e comparse, il corpo di Legionari romani a cavallo e i Veliti, i soldati semplici a piedi – che si snoda per le vie del borgo delle colline novaresi, coinvolgendo nell’organizzazione l’intera popolazione del paese e, in particolare, il “Comitato Pro Venerdì Santo”, erede della Congregazione del Santo Enterro, che aveva avviato le celebrazioni della Passione nel 1729. Per quattro giorni, fino alla domenica di Pasqua, Romagnano sarà animata dalle rappresentazioni itineranti di quindici quadri recitati e da tre processioni storiche al mattino e alla sera del Venerdì Santo; nel corso degli anni, la manifestazione è andata arricchendosi di scenografie, la più importante delle quali è costruita su tre rimorchi, per un'ampiezza di 20 metri.

Foto di Marta Zaninetti

Il “Venerdì Santo di Romagnano Sesia” si caratterizza per essere una manifestazione di costume popolare, nella quale il pubblico si integra e partecipa a un coinvolgente esempio di coralità, che lo differenzia da altre forme di partecipazione popolare. Per questo, gli organizzatori del “Comitato Pro Venerdì Santo” descrivono l’evento come «una “reliquia vivente del passato” che, pur conservando un senso così sicuro della propria identità, costituisce per il pubblico un momento di grande fascino e interesse come studio di un autentico fenomeno sociale, religioso e culturale, ma anche di grande attrattiva e curiosità turistica». La rappresentazione si tiene ogni due anni dispari ed è itinerante, una caratteristica, quest’ultima, che consente al pubblico di trovarsi spesso molto vicino ai personaggi, integrandosi così anche emotivamente alla rappresentazione del dramma della Passione.

Foto di Marta Zaninetti

Giovedì Santo

Il programma prevede al Giovedì Santo, a partire dalle ore 21, la presentazione dei primi tre quadri, che comprendono la cospirazione del Sinedrio e pil atto con Giuda in piazza Cavour, L'ultima cena e la Lavanda dei piedi, con l'istituzione dell'Eucarestia, a Palazzo Curioni e, infine, al Parco della Rimembranza va in scena il momento che ricorda Gesù nell'Orto del Getsemani.

Venerdì Santo

Foto di Marta Zaninetti

Venerdì Santo è una giornata particolare per i romagnanesi, caratterizzata dalla sveglia alle 4,30 del mattino, con il tradizionale passaggio delle “Tinebre”, il suono dei vecchi ferri, e alle 5 dei tamburini della Banda musicale cittadina. Alle 8 c’è la costituzione dei corpi dei Veliti e dei Legionari e parte la sfilata che culmina con la consegna delle chiavi della città al Governatore in piazza Libertà. Qui la rappresentazione assume un carattere festoso, che può sorprendere chi vi assiste ma non partecipa all’evento. Ma poco dopo ci si cala nuovamente nel dramma sacro, con il trasporto del letto del Cristo morto dalla chiesa della Madonna del Popolo alla chiesa Abbaziale.