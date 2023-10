Veneto - Masi Wine Experience

Dormire nei luoghi dove è passato il sommo poeta. Accade alle Possessioni Serego Alighieri in Valpolicella che appartengono ai discendenti diretti del Poeta Dante dal 1353. Oggi la proprietà fa parte dei luoghi della Masi Wine Experience, il progetto di ospitalità e di cultura che Masi propone al pubblico aprendo le porte delle proprie sedi storiche in Valpolicella e degli altri luoghi di accoglienza dove ha trasferito la propria anima e i propri valori. Sorta dalla ristrutturazione degli antichi rustici della Villa, la Foresteria di Serego Alighieri dispone di otto appartamenti (per una capienza da 2 a 4 persone) nel tradizionale stile signorile di campagna dove soggiornare immersi nel vigneto e nella natura. Affacciato sulla corte e sui vigneti, si visita il fruttaio storico dove viene effettuato l’Appassimento, metodo tradizionalmente utilizzato nelle Venezie per concentrare aromi e profumi nei vini. I locali sono allestiti con graticci di bambù, le “arele”, sulle quali si depongono i grappoli ad appassire delle uve che compongono l’uvaggio classico della Valpolicella - Corvina, Rondinella e Molinara - per la produzione dei grandi vini della Valpolicella: l’Amarone e il suo alter ego dolce, il Recioto. Oltre al pernottamento nella Tenuta storica, alle visite in cantina e alle degustazioni proposte, sono disponibili servizi extra quali il trekking, le escursioni a cavallo, le cene in vigneto, la festa della vendemmia e altri eventi ad hoc organizzati nelle location del Gruppo. Sempre in Veneto un’altra immersioni nelle Masi Wine Experience con pernottamento è possibile sul Lago di Garda (presso Masi Tenuta Canova)

