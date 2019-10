Veneto - A Padova un mese di sonorità jazz

Punta decisamente sui pianisti, convocando un cast in cui brillano i pianoforti di Raphael Gualazzi, Monty Alexander, Kenny Barron, Vijay Iyer, Benny Green, Aaron Diehl, l'organo di Dan Hemmer, il Padova Jazz Festival piano edition. La ventiduesima edizione della kermesse padovana, in scena fino al 23 novembre, punta al coinvolgimento dell'intera città, distribuendo i concerti in varie sedi: dalle sale riservate ai grandi eventi come il Teatro Verdi alle prestigiose location della Sala dei Giganti e dello storico Caffè Pedrocchi. La Sala Fronte del Porto al PortoAstra sarà invece il punto di ritrovo per le proposte musicali più audaci e moderniste. Sulla scia del successo riscosso nelle precedenti edizioni, i concerti principali del Padova Jazz Festival saranno affiancati dagli appuntamenti con musica dal vivo di Jazz@Bar, in numerosi locali del centro e della prima periferia. Non mancheranno poi le occasioni per apprezzare il jazz in altre forme: dalla mostra dedicata a uno dei principali fotografi jazz del nostro paese (Roberto Cifarelli - Scuderie di Palazzo Moroni dal 10/24 novembre), alle presentazioni editoriali al Pedrocchi con critici come Stefano Merighi, Claudio Sessa, Francesco Martinelli e Roberto Masotti.