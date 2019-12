Veneto - Al via la stagione a Cortina d'Ampezzo con la Fashion weekend

Da venerdì 6 dicembre a Cortina parte ufficialmente il calendario di eventi che animeranno la regina delle Dolomiti per tutto il 2020. Torna così fino a domenica 8 dicembre la Fashion Weekend 2019, evento con il quale Cortina Marketing e Cortina For Us si preparano ai grandi festeggiamenti di Cortina 2021. Per chi è appassionato di sport e di sci in particolare sarà anche l'occasione per scoprire le finali di Coppa del Mondo di Sci 2020. Da non perdere l'accensione delle luci natalizie sul campanile e sulla pista Socrepes la gara a scopo benefico organizzata dall'Associazione sci-attori. Non lontano sul Lagazuoi mostre e intrattenimenti su una delle cime più spettacolari del mondo.