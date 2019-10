Veneto, 400 Pmi sotto il controllo della mafia

La consapevolezza è il primo passo, spiega Crescenzo Sciaraffa, a Vicenza da tre anni e mezzo: «Ci sono evidenze, in questo ultimo arco temporale, della presenza della criminalità organizzata anche in questa provincia. Il nostro lavoro è iniziato con una mappatura e con l’analisi dei dati relativi alla presenza sul territorio di persone fisiche già gravate da precedenti penali legati ai cosiddetti reati spia, in particolare riciclaggio, bancarotta fraudolenta e fatture per operazioni inesistenti. Verifichiamo che questa presenza non sia legata alla volontà di reinvestire i guadagni realizzati nelle regioni di storica presenza in un’area economicamente florida, e per questo attraente».

Dalla mappatura sono emerse diverse posizioni che sono passate alla fase di vera e propria indagine. Dall’inizio del 2019 sono stati condotti circa 90 accertamenti (la legge di riferimento è la 159/2011 antimafia) e sono stati segnalati quasi 20 milioni di profitti riferibili ad attività illecite. La modalità è subdola: «Se nelle regioni di origine la violenza si esprime a pieno, qui l’insinuarsi nelle attività economiche è meno evidente. A volte questi soggetti si offrono per entrare nel capitale di una azienda rilevandone parte delle quote, magari sembrano il socio adatto per fare fronte a un momento di difficoltà finanziaria».

In questo senso la crisi economica ha aperto ancora più falle, creando occasioni di contaminazione fra aziende e criminalità: «Se poi a fare da tramite è una persona ritenuta di fiducia, come un commercialista o un notaio, allora la trappola può scattare. Il ruolo di soggetti professionisti agevola il contatto e crea una falsa sensazione di fiducia», sottolinea Sciaraffa. Quello che segue è uno spacchettamento dei principali asset a favore di altri soggetti criminali, l’estromissione della precedente proprietà, il riciclo di denaro.

Non è ancora mai accaduto, a Vicenza, che un imprenditore si rivolgesse alle autorità giudiziarie accorgendosi di quanto sta avvenendo: «Eppure è fondamentale: la legge ci mette a disposizione molti strumenti, anche di prevenzione, efficaci, che vanno dalle misure patrimoniali e personali, ai provvedimenti amministrativi indiziari fino a quelle interdittive». Non solo: al convegno Sciaraffa e gli esperti porteranno le ultime novità in materia di tecnologia che può essere a supporto delle indagini: «C’è una potenzialità enorme che viene dai nuovi strumenti informatici, con sistemi che permettono indagini su larga scala e su un numero enorme di soggetti, per poterli mappare».

Anche i codici di legalità volontariamente messi a punto sul territorio e i rating per le aziende hanno un valore: attualmente sono oltre 7mila in Italia le aziende con il “bollino” di legalità, ed è già capitato anche in Veneto che scattasse l’esclusione dall’appalto per aziende in odore di mafia. «Gli appalti e i subappalti in materia di opere pubbliche, sono un settore ad alto rischio», avverte Sciaraffa. E di lavori – in corso da tempo o programmati – ce ne sono molti, dal travagliato Mose di Venezia ai prossimi cantieri per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, mentre la Pedemontana Veneta è stata oggetto di uno specifico accordo per garantirne la sicurezza.