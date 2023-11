Veneto, accordo pilota per integrazione e inserimento lavorativo dei migranti

I punti chiave I numeri

Una dichiarazione di intenti in tema di integrazione sociale e inserimento lavorativo di

richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità. Lo firmano, con un atto che prevede una serie di impegni da parte di entrambi, Confindustria Veneto e Prefettura di Venezia.

Confindustria Veneto, in particolare, sensibilizzerà le associazioni territoriali industriali sui temi dell’accoglienza; avvierà e raccoglierà tra le sue associate le buone prassi attuate - comunicandole alla Prefettura di Venezia – volte a favorire l’inserimento occupazionale e sociale dei richiedenti protezione internazionale; svolgerà, con modalità da concordare con la Prefettura, attività di promozione nei confronti dei citati richiedenti per la partecipazione a percorsi formativi, sia per il miglioramento delle conoscenze linguistiche, strumento funzionale a una vera integrazione nel tessuto sociale degli stessi, sia per la formazione o l’aggiornamento di competenze necessarie all’inserimento nei luoghi di lavoro.

Dal canto suo la Prefettura provvederà a estendere alle altre Prefetture del Veneto le informazioni ricevute in tema di “best practice” attuate dalle imprese del comparto industriale veneto che favoriscano l’inserimento occupazionale e sociale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché a portare a conoscenza degli ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinari e dei Progetti SAI, per il tramite degli Enti Gestori, le iniziative formative organizzate sul territorio.

Una intesa innovativa in un territorio che da tempo si interroga sulla propria scarsa attrattività, sull’allontanamento dei giovani e sulle prospettive che questo avrà nel contesto economico: Senza travasi da altri territori, cioè seguendo natalità e mortalità della popolazione già oggi residente, il Veneto perderà tra oggi e il 2040 oltre 372mila abitanti, pari alle città di Venezia, Treviso e Rovigo messe insieme. Dati illustrati da Luca Paolazzi, direttore scientifico di Fondazione NordEst. Di conseguenza le persone in età di lavoro diminuiranno di 598mila unità e, a parità di condizioni, gli occupati scenderanno di 443mila,ossia di un quinto. Per mantenere il PIL ai livelli attuali (cioè a crescita ZERO) nei prossimi 17 anni la produttività dovrebbe aumentare di oltre l’1% all’anno, mentre in realtà scende dello 0,5% l’anno.

Spiega il Prefetto Michele di Bari: «L’odierna firma della Dichiarazione di intenti con Confindustria Veneto vuole ulteriormente sensibilizzare i vari attori pubblici e privati sul tema della integrazione sociale e lavorativa dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonchè favorire lo scambio informativo tra le imprese del comparto industriale veneto e le Prefetture sulle buone pratiche e sulle iniziative avviate per tali finalità.La “Dichiarazione” si inserisce nel solco delle attività promosse dallo scorso mese di marzo dalla Prefettura per favorire l’integrazione socio-lavorativa dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, l’attivazione del tavolo territoriale con ANCE e Centro Edili Venezia, con la successiva stipula del Protocollo di intesa per l’organizzazione di corsi di formazione di prossimo avvio relativi a figure professionali da inserire nel settore edile».