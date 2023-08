Veneto, allarme climatico per «disagio fisico» nella zona costiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Allarme caldo in Veneto. La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria per la regione emesso dall’agenzia Arpav, ha dichiarato lo «stato di allarme climatico» per disagio fisico nella zona costiera da oggi, 16 agosto, a venerdì 18 agosto.

Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario - rende noto la Regione - è attivo il numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.

Stato di allarme climatico

La Protezione Civile della regione aveva già dichiarato lo «stato di allarme climatico» durante l’estate, rispettivamente per i giorni 21-22 giugno, 10-13 luglio, 16-19 luglio, prima di quello attuale.

Disagio fisico

L’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto spiega sul suo sito che «L’indice di disagio fisico esprime il disagio del corpo umano in relazione alla temperatura e all’umidità relativa dell’aria».