Veneto. Cortina d'Ampezzo a tutta bike

La valle Ampezzana con Cortina al centro si scopre sempre in sella ad un e-bike. C'è solo l'imbarazzo della scelta: per chi ha resistenza nelle gambe ma predilige un tracciato adatto a tutti (perfino a famiglie con bambini al seguito) lungo la vecchia ferrovia costruita a inizio 900 si percorrono prima 31 km che collegano a Dobbiaco e poi per altri 50 fino a Linz si scoprono gallerie, ponti sospesi su gole incredibili, passando tra boschi e paesi incorniciati dalle cime dolomitiche, attraverso lo scenario naturale delle Dolomiti. Ma il vero segreto è in sella ad un' e-bike, utilizzando gli impianti di risalita di Cortina Skiworld (con l'apposito biglietto Cortina Bike Pass si ha a disposizione un ticket da uno o tre giorni a scelta nella stagione, che consente l'accesso a tutte le cabinovie, seggiovie e funivie che accettano i ciclisti). Si sale comodamente fino in quota per poi lasciare spazio alle proprie passioni: una discesa adrenalinica, un proseguo fino all'attacco di una ferrata, una pedalata per arrivare alla base della parete da scalare, una semplice passeggiata fino al prossimo rifugio, o un giro tra le valli. Ce ne per tutti gusti: i più intrepidi possono fare, dietro le tracce delle guide, l'intera vallata. Sugli impianti si sale dall'alba a fino a notte piene. Come sulla Tofana - Freccia nel Cielo che conduce i più curiosi nello spettacolo naturale di Col Druscié, prima tappa della funivia che poi raggiungere i confini del cielo: Cima Tofana. Col Druscié, conosciuto per l'Osservatorio Astronomico “Helmut Ullrich” e per le iniziative ad esso collegate ma anche punto d'incontro per gli amanti della cucina e del buon vino, grazie alla presenza, oltre che del ristorante Col Druscié, del Masi Wine Bar. Da non perdere il 12 agosto “La notte delle stelle cadenti.

