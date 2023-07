Veneto. A Cortina vita open air dall'alba alla notte

Gli impianti di Cortina Skiworld sono la porta di accesso alle Dolomiti e a tutte le attività in quota della lunga estate ampezzana. Sul Tofana si può partecipare alle salite all'alba il 12 e il 19 agosto oppure al Tramonto in quota mentre la magia della notte si vive con le Astrocene a Col Druscié ogni venerdì dal 4 al 25 agosto. Da non perdere il 10 agosto la notte delle stelle cadenti e tutti i mercoledi l'appuntamento con “Alla scoperta del sole con gli esperti dell'Osservatorio Astronomico “Helmut Ullrich” per osservare il Sole al telescopio e conoscere così le caratteristiche della nostra stella. Alba imperdibile al Lagazuoi, il rifugio a quota più elevata di Cortina d’Ampezzo (2.752 metri!), giovedì 3 agosto in un concerto d’eccezione con i suonatori di corni di montagna della Valgardena per celebrare dalle 5.45 la levata del sole. Sempre Il Lagazuoi EXPO Dolomiti, ospita fino al 27 agosto la mostra di contenuti Instagram più alta d’Italia, un progetto di mostra collettiva e partecipata che, per la prima edizione, ha come tema l’amore per la montagna, nelle sue infinite sfaccettature. Se il 25 agosto toccherà a TedXCortina – quest'anno a tema “Meraviglia, il 26 agosto con Rosadira Festival, l'appuntamento è nell'area di Ista per la tre giorni di musica, arte, moda e design. Infine, c'è Alba in musica - Circondati dalla bellezza della natura, mentre le ance intrecciano le loro melodie, il mondo si risveglia piano… La data da segnare sul calendario è il 27 agosto al rifugio Duca d'Aosta, che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio tempio della musica.

19/20 Menu