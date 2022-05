Veneto. Esperienze immersive alla Grotte di Catullo di Sirmione

L'area archeologica delle Grotte di Catullo a Sirmione sul Lago di Garda è il più importante esempio archeologico di villa romana della prima età imperiale presente nell'Italia settentrionale; conserva infatti al suo interno due ettari dei resti di Villa Catullo, una delle maggiori ville residenziali romane del Nord Italia, circondata da uno storico uliveto che conta più di 1.500 alberi. Collocata su uno sperone roccioso, in una posizione eccezionale sulla punta della penisola di Sirmione, dalla Villa è possibile godere di una vista mozzafiato. Per la prima volta dal 2 giugno e per tutto il mese di luglio, grazie alla mostra “Stravaganze Imperiali” proposto da MAI MUSEUM le Grotte di Catullo ospiteranno installazioni multimediali e opere d'arte contemporanea dell'artista Vera Uberti, e un trittico digitale dell'artista David LaChapelle, e saranno visitabili durante la sera, dalle ore 20:45 alla mezzanotte, in un'atmosfera unica e irripetibile che permetterà di ammirarle illuminate come mai viste prima.La bellezza dell'antico e del contemporaneo, illuminati insieme in un'esperienza visiva ed emotiva unica. Non lontano dal frastuono del Lago sulle Colline Moreniche c'è il bellissimo borgo di Castellaro Lagusello un incantevole e piccolo borgo medievale che fa parte dal 2002 del circuito “I Borghi più belli d’Italia”, “Bandiera Arancione” del Touring Club e Patrimonio dell’Unesco. I più sportivi possono arrivarci affittando una bici e arrivare da Desenzano sul Garda in circa 45 minuti, oppure in macchina si raggiunge il borgo in circa 15/20 minuti.

