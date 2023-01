Veneto Est, dal reshoring per le aziende costi e opportunità

Cambiamenti in corso che non sembrano legati solo alle recenti emergenze: la maggioranza degli imprenditori e manager ritiene che il reshoring non sia un fenomeno passeggero, ma destinato ad aumentare nel tempo.L'esportazione resta la modalità più diffusa di internazionalizzazione tra le imprese del Veneto Est (per l'83,6%), ma si pone un tema di vicinasnza e concentrazione dei mercati principali. Più di un'impresa su quattro (26,4%) realizza all'estero oltre il 60% dei ricavi totali, con Germania, Francia e Stati Uniti destinazioni principali. La Germania è in testa anche tra i Paesi target per l'approvvigionamento, da parte delle imprese venete, seguita da Cina, Austria.

I commenti

«L'internazionalizzazione e la partecipazione alle catene globali del valore sono fattori cruciali della capacità competitiva delle nostre imprese - dichiara Alessandra Polin, consigliera delegata Confindustria Veneto Est per l'Internazionalizzazione -. La pandemia e gli shock degli ultimi anni hanno accelerato un processo già in atto di accorciamento delle supply chain per ridurre i rischi che il Covid ha messo a nudo, assorbire i costi esplosi di trasporti e logistica. Le nostre imprese hanno dimostrato grande capacità di reazione e adattamento. Ora però hanno bisogno di politiche di supporto: salvaguardare e potenziare la loro presenza internazionale è una priorità assoluta».

E per Gigliola Arreghini, vicepresidente Confindustria Veneto Est per il Coordinamento rappresentanze esterne, «Mappando la forza e la capacità delle aziende del Veneto Est nel presidiare i mercati esteri, l'indagine si propone come strumento utile alle istituzioni e ai diversi attori politici e sociali per calibrare le politiche volte a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo - dichiara -. Ma questa ricerca vuole essere anche uno strumento operativo per meglio orientare i nostri servizi a supporto delle imprese associate»

