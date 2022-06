Veneto, nasce una rete regionale delle Fondazioni Its per la progettualità

Ascolta la versione audio dell'articolo

La rete

A marzo di quest’anno, con il sostegno della Regione del Veneto nella persona dell’assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan, è stato siglato il protocollo d’intesa per la costituzione della Rete delle Fondazioni Its Academy del Veneto.

Una nuova realtà chiamata a coordinare e condividere esperienze, idee e progettualità a favore della preparazione tecnica superiore. Le 8 scuole di alta specializzazione post diploma del Veneto hanno scelto di fare squadra per garantire l’eccellenza nella formazione dei professionisti del futuro.

Its Agroalimentare

Per il biennio 2022-2024 l’Its Agroalimentare Veneto ha attivato il nuovo corso Agri-tech manager per l’innovazione agroalimentare a Castelfranco (TV), per formare i giovani sulle innovazioni tecnologiche degli impianti dei processi produttivi, di controllo e di trasformazione agroalimentare nel rispetto degli standard di qualità, di sicurezza e conformità, secondo le normative italiane, comunitarie e internazionali. A Conegliano (TV), il corso è stato rinnovato coniugando la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente del territorio tutelato come Patrimonio dell’Umanità – UNESCO con la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, delle sue risorse identitarie legate alla ruralità e delle soluzioni progettuali innovative ed ecosostenibili di turismo rurale per potenziare un marketing territoriale sostenibile.