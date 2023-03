Veneto. Sul Rifugio Lagazuoi nella Spa più alta delle Dolomiti

Fino al 10 aprile si può dormire al rifugio Lagazuoi, mitica tappa di un giro sci ai piedi che collega la valle ladina dell'Alta Badia alle splendide montagne che circondano Cortina, come le 5Torri e il Giau. Il rifugio è famoso anche per aver lanciato il concorso Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, un premio dedicato ai progetti più innovativi e all'avanguardia del comparto montano. Saliti a una quota di 2.752 m s.l.m.. si arriva in cima al Piccolo Lagazuoi, dove lo sguardo spazia dal Cunturines alle Cime di Fanes, dalle Tofane all'Odle e alla Marmolada. Perfetto anche per i non sciatori visto che quando fuori è freddo ci si può riscaldare al tepore di una suggestiva Spa, la più alta delle Dolomiti. Da non perdere anche le numerose mostre ed eventi che qui si organizzano.

