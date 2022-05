Veneto. Riscoprire a Vicenza il sound di Charles Mingus

Entra nel vivo già da questo week end la ventiseiesima edizione del festival New Conversations – Vicenza Jazz che fino al 22 maggio (con un secondo appuntamento dal 14-17 luglio 2022) invita appassionati e curiosi del genere ad uno degli oltre 100 concerti dedicati ai 100 anni di Charles Mingus. Accanto ai concerti serali un ricco contorno di altre proposte riempirà la città di Vicenza di jazz sounds dal pieno giorno a notte fonda in un omaggio all'ampia esplorazione dell'universo mingusiano.

Il festival vicentino fa un affondo nel cuore della musica jazz di matrice afroamericana. Ma nel cartellone troveranno spazio emblematici rappresentanti di altre correnti del jazz statunitense e internazionale. Come sempre a Vicenza Jazz, i concerti non si limiteranno ai teatri, diffondendosi in tutta la città, dai locali a partire dal Jazz Café Trivellato Bar Borsa ai palazzi antichi, le chiese, i musei, i cinema, le librerie, le vie e le piazze del centro storico. Fra le varie iniziative da non perdere la rassegna “Proxima”, curata in collaborazione con l'associazione Bacàn e dedicata ai giovani musicisti del territorio. “Proxima” si terrà di pomeriggio a Palazzo Chiericati, dal 17 al 21 maggio.