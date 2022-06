Veneto. La Super Panorama Tour di Cortina D'Ampezzo

Uno dei bike trail più belli per scoprire Cortina che quest'anno ha stretto un sodalizio speciale con il mondo delle bike è il percorso super panoramico che consente di utilizzare gli impianti per le salite e pedalare quasi unicamente in discesa, effettuando così l'intero giro della conca ampezzana. Partendo dal centro di Cortina, si sale con la funivia Faloria fino in cima al monte. Da qui si scende in parte lungo la pista da sci e in parte su un sentiero, arrivando così a Rio Gere. Si attraversa la strada che porta a Passo Tre Croci e si risale in seggiovia fino a Son Forca, ai piedi del Cristallo. Parte da qui una lunga e divertente discesa che incrocia la ciclabile Dobbiaco-Cortina in località Ospitale. Si prosegue pedalando lungo la ciclabile in direzione Cortina fino alla cabinovia Freccia nel Cielo, con cui si sale fino a Col Druscié. E finalmente ritorna la discesa, lungo la pista da sci. Giunti a Pié Tofana si sale nuovamente in seggiovia fino al rifugio Duca d'Aosta, e da qui si scende lungo quella che d'inverno è la pista Tofanina. Arrivati alle malghe di Fedarola si scende ancora fino all'incrocio con la strada che porta al Falzarego, e da qui si raggiunge Bai de Dones. A questo punto si sale con la seggiovia fino al rifugio Scoiattoli, al rifugio 5 Torri e poi fino a Cianzopé, dove si percorre un breve tratto sulla statale per poi immettersi sulla strada fino a Pezié de Parù. Attraversata la strada del Passo Giau si prende la sterrata che conduce fino al lago d'Ajal e a Mortisa, per poi proseguire fino al centro di Cortina. (Il tragitto dura in totale 5-6 ore ed è consigliato a bikers esperti).

