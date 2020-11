Veneto, via “Zero Covid Veneto”, la app per seguire da remoto lo stato di salute dei malati Covid, o dei soggetti positivi, in isolamento a casa Il presidente della Regione Zaia: «Non è in contrapposizione con Immuni»

Il presidente della Regione Zaia: «Non è in contrapposizione con Immuni»

Il Veneto sempre più in prima linea nella lotta al Coronavirus, con una pressione sugli ospedali crescente, attiverà a breve una sua app, che consentirà di seguire la remoto lo stato di salute dei malati o dei soggetti positivi in isolamento a casa. Si chiamerà “Zero Covid Veneto”.

Zaia: non è in contrapposizione con Immuni

«Da domani (oggi, 10 novembre ndr) - ha annunciato il governatore Luca Zaia - saremo in Consiglio regionale per lavorare sui problemi normativi relativi alla privacy, dopodiché potremmo chiedere ai cittadini di scaricare volontariamente la app per essere seguiti da remoto.Questa - ha continuato Zaia - non traccia niente, consente solo di seguire i malati a distanza, e non è in contrapposizione con Immuni, smettiamola con questa storia. Chi vuol scarica Immuni lo faccia pure».

Il passaggio sulla privacy

Per lanciare la nuova applicazione, che tratta dati sanitari, quindi sensibili, il Garante ha confermato alla Regione che era però necessario un passaggio normativo, «altrimenti - ha spiegato Zaia - c'era il rischio di violazione della privacy».