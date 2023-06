Veneto: villaggio eco-chic con Isaholidays

C'è una doppia novità in arrivo in casa Isaholidays. L'operatore sta infatti pensando a un paio di villaggi glamping nuovi, uno in Toscana, all'interno di una proprietà agricola situata a Casole d'Elsa. Il secondo progetto riguarda un piccolo villaggio eco-chic che dovrebbe sorgere in una pineta sul mare, in Veneto, a metà strada tra le due strutture storiche, l'Isamar di Chioggia e il Barricata Holiday Village di Porto Tolle. La società introduce quest'anno novità sul fronte delle attività e dei programmi di animazione. Tra queste, una pista per biciclette, skateboard, pattini a rotelle, monopattini, con curve paraboliche e whoops. All'Isamar è in corso l'approvazione di un piano integrato di sviluppo per la realizzazione di un campo da golf, di una darsena con 500 posti barca e di un complesso residenziale turistico

