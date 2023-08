Veneto, Zaia: «Negli ospedali servono medici, impossibile mandarli in pensione a 70 anni»

A proposito di turismo: a giugno tutti a preoccuparsi per il fenomeno dell’over tourism, dei troppi turisti nelle città d’arte, a cominciare da Venezia. Mentre oggi, a metà agosto, alcune località registrano addirittura un meno trenta per cento di visitatori. Intanto l’Albania ci fa concorrenza. Colpa dei nostri prezzi troppo alti?

Il 2022 è stato l’anno record del turismo in Italia perché molti sono stati gli arrivi e anche tanti italiani, dopo due anni di Covid, preferirono restare in Italia. Per il 2023 siamo ottimisti. In Veneto chiuderemo probabilmente con valori superiori al 2019. Con 73 milioni di presenze e il 66 per cento di turisti stranieri, siamo ora la prima regione italiana per turismo. Sono convinto che avremo ottimi risultati anche quest’anno. C’è stata una piccola flessione in questa porzione d’estate, specie nel settore delle seconde case e del turismo di prossimità. La ragione? Anche gli italiani hanno ricominciato a viaggiare, a far vacanza all’estero. Sull’Albania il mercato è in crescita: cresceranno anche i prezzi, come avvenuto in Croazia.

Non sarà anche una questione di prezzi?

A quelli che ogni estate tirano fuori lo scontrino del caffè di piazza San Marco, dico che questo non è un argomento: in quel caffè non paghi solo la consumazione ma l’esperienza di vivere un momento unico. Ciò detto, l’aumento dei prezzi è dovuto anche ai costi generali che sono notevolmente aumentati. Il problema è la mancanza di forza lavoro. Per qualità e quantità.

È una questione che riguarda anche altri settori dell’economia italiana. Soluzioni?