Venezia 2020, i numeri della mostra: 20mila biglietti venduti e 5mila accreditati «È un modello che il mondo ci invidia», ha detto il presidente della Biennale Cicutto. «È un segnale di fiducia per il cinema e per il pubblico» ha sottolineato il direttore della mostra Barbera di Cristina Battocletti

La Mostra del cinema dà i primi numeri della 77esima edizione, nell’era del Covid. Sono 20mila i biglietti venduti e circa 5mila gli accrediti ritirati rispetto ai 12mila dell’anno scorso. Sono più di ottomila al giorno gli accessi alla sezione Virtual Reality in tutto il mondo, mentre i collegamenti in streaming sono stati 850 sulla piattaforme Festival Scope e 2000 su Mymovies 2000 ingressi, cioè sold out.

Il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e il direttore della Mostra, Alberto Barbera, si sono detti soddisfatti del risultato ottenuto, visto che stimavano che il numero degli accreditati si attestasse attorno al 33% e, invece, sfiora oggi il 50% rispetto al 2019.

«Hanno tutti rispettato le regole - ha detto Cicutto-. Lo stesso premier Conte ha affermato che il festival è un modello che il mondo ci invidia».

«È stata una scommessa - ha aggiunto Barbera -, un segnale di fiducia per il pubblico. Mi hanno chiesto se non sarebbe stato meglio saltare questa edizione, ma si è trattato di un test, che sta funzionando senza problemi e intoppi. Non solo, si può dire a tutti: è il momento di tornare al cinema. Si possono organizzare anche interventi in presenza. Siamo il primo Paese a essere entrato in lockdown e a esserne uscito».