Venezia ’77: al via la Mostra con il bel film di Luchetti

«Lacci», tratto dall’omonimo libro di Domenico Starnone, racconta una storia familiare difficile, ambientata negli anni 80, con ottimi attori

Non c’è l’atmosfera di sempre al Lido. Aleggia qualche cosa di mesto, cauterizzato, trattenuto. Saranno le mascherine e le norme di distanziamento, le transenne, la continua misurazione della temperatura a ricordare il virus che ancora infierisce con feroci colpi di coda e che ha fatto saltare tutti i festival precedenti. M a la 77esima Mostra del cinema di Venezia è riuscita ad aprire i battenti con prudenza e voglia di ripartire, mettendo al centro dell’attenzione il cinema, come arte e come industria.

Per questo, per la prima volta nella storia dei festival, il primo atto formale è stato quello di offrire un incontro inclusivo con i colleghi direttori di altre grandi manifestazioni cinefile, dopo anni di acerrima concorrenza, tra scippi di registi e pellicole e di messaggi nemmeno tanto trasversali di sfida sui giornali.

Il direttore Alberto Barbera aveva accanto, per motivi di rispetto delle norme anti assembramento, solo alcuni degli invitati. C’era Thierry Frémaux, gran cerimoniere di Cannes, con cui fino all’ultimo si è ipotizzato di programmare un festival congiunto, mandato a monte, sembra, dai disperati tentativi dei francesi di riuscire a farcela in luglio, cosa che non si è realizzata. C’erano le direttrici e i direttori di Karlovy Vary, San Sebastian, Locarno, Rotterdam. Tutti concordi nel dire che, se qualcosa di buono ha portato il lockdown, è stata la necessità di parlarsi, solidarizzare, condividere il problema della crisi delle sale cinematografiche, chiuse per il Covid per molti mesi.

E di ribadire quanto il cinema e le sue storie siano stati fondamentali per sopravvivere nel momento della massima durezza del virus. I direttori hanno elaborato un manifesto con cui chiedere supporto e aiuto economico al Governo e all’Unione Europea per registi, attori, sceneggiatori e maestranze, fortemente colpiti dal lockdown.

Si sente quest’anno la mancanza delle grandi major: l’unica star planetaria oggi al Lido era il presidente della giuria del concorso, Cate Blanchett, cui sono state fatte le domande più disparate: da come il marito avesse reagito all’idea che lei venisse in Italia, a come avesse vissuto la situazione tragica del nostro Paese, a considerazioni geopolitiche sulla necessità di un lockdown globalizzato. Lei, diva, bellissima, e soprattutto brava, con tuta zebrata anni Ottanta che solo la sua sublime grazia è in grado di reggere in modo elegante, ha cercato di rispondere con cortesia e intelligenza a qualsiasi questione, quasi come un capo di Stato.