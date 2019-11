Venezia, acqua alta a 187 cm. Il sindaco chiederà stato di calamità Piazza San Marco sommersa, scuole chiuse in città e nelle isole. L’acqua ha raggiunto la seconda misura della storia dopo i 194 cm dell’alluvione del 1966

Meteo, Italia nell'occhio del ciclone, acqua alta a Venezia

1' di lettura

Continua senza freno la crescita dell'acqua alta a Venezia, che nella serata del 12 novembre ha raggiunto i 187 cm sul medio mare, la seconda misura della storia dopo i 194 cm dell'alluvione del 1966. Lo si apprende dal Centro maree del Comune. Tutte le scuole di Venezia e delle isole resteranno chiuse domani, a causa dell'eccezionale alta marea. Lo ha deciso il sindaco Luigi Brugnaro, che chiederà lo stato di calamità naturale per la città. Il Comune di Venezia si appresta a dichiarare lo stato di calamità. I veneziani stanno vivendo con paura e apprensione questo improvviso aggravamento del maltempo che rischia di avere fortissime ripercussioni sul centro storico.

Il sindaco: tutti mobilitati per emergenza

«Stiamo affrontando una marea più che eccezionale», ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che in un tweet scrive: «Tutti mobilitati

per gestire l'emergenza: #PoliziaLocale, @infprefve, #ProtezioneCivile del @comunevenezia, @vvfveneto e tutte le forze dell'ordine, insieme per #Venezia».

Piazza San Marco sommersa

Piazza San Marco appare deserta e sommersa ormai da quasi un metro d'acqua, mentre la marea continua a salire a Venezia spinta da un fortissimo vento di scirocco. Attraversare l'area davanti alla basilica è impossibile anche con gli stivaloni. La piazza è percorsa solo da imbarcazioni della polizia municipale e da altre strutture della protezione civile. «Questo è un disastro, questa volta bisognerà contare i danni», ha detto il sindaco Brugnaro mentre effettuava il sopralluogo a San Marco.