Venezia, Almodóvar fa i conti con il franchismo con la sua musa Penélope Cruz

I punti chiave “Madres paralelas” inaugura la Mostra del cinema

Analizza il tema della maternità e dei desaparecidos

La protagonista è la diva Penélope Cruz

3' di lettura

Pedro Almodóvar apre la 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia con “Madres paralelas”, un film che unisce la sua passione per l’universo femminile alla riflessione su un’importante pagina della Storia contemporanea, i desaparecidos, vittime del franchismo, attraverso l’interpretazione della diva e musa Penélope Cruz.

Due donne

Ci sono due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), che si trovano nella stessa stanza a gestire gli ultimi momenti del loro travaglio: sono entrambe primipare e madri single per accidente. Janis ha quarant’anni ed è felice della gravidanza inaspettata, Ana un’adolescente che aspetta la nascita della sua bambina come un evento ineluttabile. Le due donne si legano in un primo tempo emotivamente nel collante del dolore fisico e nella incertezza del futuro. Sarà poi il destino a fare in modo che le loro esistenze diventino inseparabili.

Loading...

In conferenza stampa, Maestro e Musa si applaudono vicendevolmente, attenti a capire l’umore della sala, dopo che la critica ha accolto con un applauso il film ai titoli di coda. Almodóvar indossa un paio di occhiali neri, mentre Cruz scruta, sorride, quando parla ha un tono di voce dolce, come se non volesse disturbare.

«Madres paralelas»: Almodovar e la sua musa Penélope Cruz Photogallery16 foto Visualizza

Il regista spagnolo - che nel 1988 ha portato a Venezia in gara “Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, vincendo il Premio per la sceneggiatura, e che è stato sempre vicino alla psicologia femminile con film come “Tutto su mia madre” premio Oscar per il Miglior film straniero nel 1999 - affronta subito il nocciolo sentimentale del suo ultimo lavoro: la difficoltà di essere madri ai nostri giorni, quando la voglia di mantenere il profilo professionale acquisito cozza con le necessità pratiche e le difficoltà emotive legate alla cura di un neonato.

«Mi interessano le madri imperfette di oggi, perché le madri di un tempo erano ispirate dai modelli precedenti ed erano onnipotenti».