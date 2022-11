Venezia, arriva la tempesta dell’anno. Salgono le barriere del Mose

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alle 2 di notte nel buio di fine novembre lentissime le 78 paratoie di acciaio del Mose verniciate di color giallo acido si alzano per cercare di chiudere fuori dalla laguna la tempesta perfetta, la marea distruttiva alta 1 metro e 70 sul livello medio del mare, il vento di scirocco cattivo e umido e subito dopo la bora razzente con raffiche gelate fino a 120 chilometri l’ora. Le previsioni meteo per la mattina di martedì 22 sono la ripetizione di quelle che la sera del 12 novembre 2019 avevano allagato tutta la città, dai 150 centimetri di marea astronomica e meteorologica erano diventati 187 centimetri spinti dal vento a sfondare le porte delle case, a sbriciolare muri e parapetti, a sgretolare il fasciame delle barche.

Acqua alta a Venezia, si alzano le barriere del Mose

Questa volta ad aspettare la tempesta perfetta c’è il Mose, che tre anni fa non c’era ancora. Le 78 paratoie devono reggere l’urto dello scirocco, il vendo da sudest che spinge l’intero Adriatico contro la laguna, e poi le raffiche della bora da nordest, che spinge contro Chioggia l’acqua della laguna.

Loading...

In città molte persone hanno messo protezioni antialluvione alle vetrine dei negozi e alle porte delle case e in serata è cominciato il sollevamento del Mose per chiudere in anticipo una delle bocche di porto, la più vasta e settentrionale delle tre.

Nel 2019, senza barriere mobili, il seguirsi degli eventi era stato simile a quest’anno. Prima da sud avevano soffiato ostro e scirocco, e la marea in salita si era spinta contro le case di Venezia; poi, dopo avere creato danni per milioni, in pochi minuti in vento aveva girato e nella notte aveva sfogato la furia cieca contro i centri abitati dall’altra parte della laguna, come Pellestrina.

Che cos’è il Mose

Il Mose è un sistema colossale di quattro dighe a scomparsa, un’opera di ingegneria unica al mondo, progettato a partire dagli anni ’80. È formato da 78 paratoie mobili che dormono sul fondo delle tre bocche di porto, i bracci di mare che uniscono l’Adriatico con la laguna. Quando l’acqua supera il livello di guardia, le paratoie si alzano una a fianco dell’altra fino a chiudere l’entrata del mare dentro alla laguna.