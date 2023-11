Venezia attrae start up da tutto il mondo per un futuro sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono state valutate su 6.746 candidature e provengono da 12 Paesi: Stati Uniti, Singapore, Israele, Regno Unito, Italia, Spagna, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Svezia. Sono 34 le start up italiane e internazionali selezionate per il terzo programma di co-innovation lanciato da VeniSIA - Venice Sustainability Innovation Accelerator, l’ecosistema di innovazione sostenibile di Università Ca’ Foscari.

Nei prossimi mesi i team delle start up selezionate potranno trasferirsi a Venezia, alimentando la comunità di residenti per fare della città stessa un acceleratore: non ospiti ma “innovatori residenti”, che lavoreranno insieme ai partner di VeniSIA sull’accelerazione di idee e soluzioni. Saranno agevolati nelle spese di vitto e alloggio e coinvolti in progetti pilota e attività di community building; e per le sole start up finaliste, scelte a inizio del 2024, è previsto un premio di 20mila euro.

Gli obiettivi

C’è il cambiamento climatico (e le sfide ambientali in senso ampio) nel mirino di VeniSIA, ma non solo. «Dopo le quasi 4mila candidature raccolte nel 2022 si conferma anche quest’anno il successo di un progetto capace di attrarre un numero sempre più alto di start up da tutto il mondo» commenta il professor Carlo Bagnoli, direttore scientifico. «Le idee e le soluzioni proposte sono di alto livello tecnologico e capaci, grazie al coinvolgimento delle imprese partner, di sviluppare tutto il loro potenziale di mercato. Venezia diventa il polo attrattivo italiano per le start up nazionali e internazionali sul tema della sostenibilità, facendo leva sulla città come piattaforma per risolvere i problemi posti dal Climate Change».

Con il programma di Co-Innovation, VeniSIA attrae a Venezia i team di start up da tutto il mondo, dando vita a una comunità internazionale di “innovatori residenti” che lavorano su idee e soluzioni per risolvere i problemi di sostenibilità (anche) della città stessa, ma scalabili a livello globale. Le macrosfide su cui quest’anno le start up erano chiamate a misurarsi sono: sustainable mobility, environment protection, agritech, renewable energy, sustainable fashion, circular economy, smart cities, greener industry.

Le idee

Tra le start up selezionate c’è l’israeliana ITC, che ha creato un software che utilizza la computer vision e gli algoritmi di apprendimento automatico per prevedere i modelli di traffico e prevenire gli ingorghi prima che si verifichino.